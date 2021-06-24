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Общество24 июня 2021 8:01

Юный математик из Сочи достиг высот, благодаря образовательной программе «Сириуса»

Сейчас первокурсник Данила Демин под руководством Ольги Нечаевой преподает точные науки участникам летней смены образовательного центра
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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На фото: руководитель образовательной смены ОЦ «Сириус» Ольга Нечаева со своим воспитанником Данилой Дёминым

На фото: руководитель образовательной смены ОЦ «Сириус» Ольга Нечаева со своим воспитанником Данилой Дёминым

Юный математик из Сочи Данила Демин достиг высот, благодаря образовательной программе «Сириуса». Будучи первокурсником факультета прикладной математики и информатики МФТИ, юноша на каникулах уже преподает точные науки участникам образовательной смены. Ее руководитель - Ольга Нечаева - гордится своим воспитанником.

- Я окончил сочинскую гимназию №8, которая имеет лучшую математическую базу в городе. Но моя судьба решилась, когда старшеклассником попал в «Сириус», к Ольге Сергеевне. Она стала тем педагогом, который ведет от школьной программы к научным сферам, - признался студент.

На фото: выпускник образовательных курсов ОЦ «Сириус», студент Данила Дёмин

На фото: выпускник образовательных курсов ОЦ «Сириус», студент Данила Дёмин

Напомним, что в 2020 году Данила Демин получил золотую медаль в индивидуальном зачете Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics в Бухаресте (Румыния). В ней принимают участие юные математики со всего мира.

На фото: руководитель образовательной смены ОЦ «Сириус» Ольга Нечаева

На фото: руководитель образовательной смены ОЦ «Сириус» Ольга Нечаева

- В «Сириус» дети попадают бесплатно, это абсолютно открытый отбор, - отметила Ольга Нечаева. – Образовательный центр стал неким агрегатом, он помогает абсолютно всем. В том числе, «Сириус» открыт и для сочинских детей. Все, что у нас есть: наука и лаборатории, спорт и искусство - это возможности жителей города-курорта. Только системная работа с детьми поможет раскрыть настоящие таланты.