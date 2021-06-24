Что произошло за ночь 24 июня: 12-летнюю девочку, упавшую в реку в Успенском районе, продолжают искать

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Рассказываем, что произошло за ночь 24 июня на Кубани.

Накануне в селе Вольном Успенского района 12-летняя девочка, находясь у реки вместе с сестрой, упала в воду. Ее унесло течением реки. Ребенка продолжают искать спасатели, СК проводит проверку.

В Краснодарском крае официально принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса. Какие меры примут к «отказникам» от обязательной вакцинации в Краснодарском крае, и могут ли уволить за отказ от прививки.

Мэр Краснодара ответил хейтерам, которые не верят в его прививку от коронавируса. Евгений Первышов показал видео, как его вакцинируют.

Уличные скульптуры «Тороиды» убрали с Кубанской Набережной в Краснодаре после критики горожан. Арт-объекты, которые закидали яйцами, увезли в ночь на 24 июня.