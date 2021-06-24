Погода в Краснодаре на 24 июня 2021 года: ливни, грозы и ураган обрушатся на Кубань

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Аномальная жара осталась позади. Теперь на Кубань надвигается дождливый циклон. Вместе с ливнями и грозами на Краснодарский край обрушится ураганный ветер.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 24 июня 2021 года.

- Сегодня днем возможны ливни и грозы, максимальная температура воздуха не превысит 30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Возможно усиление ветра до 12 м/с.

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