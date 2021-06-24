Погода в Сочи на 24 июня 2021 года: жарой даже не пахнет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристический сезон в разгаре, но жители и гости Сочи об этом только слышат, но не видят. Погодные аномалии все лето преследуют курортный город. Уже неделю воздух на побережье Черного море не прогреется больше, чем на 30 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Сочи на 24 июня 2021 года.

- Ожидается полный штиль, порывы ветра не будут превышать 3 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем воздух прогреется до плюс 25-27, а вечером на курорте возможен небольшой дождь.

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