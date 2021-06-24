Температура воды в Черном море 24 июня 2021: такой холодной она летом еще не была Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сотни тысячи туристов сейчас отдыхают в Сочи. Только вместо пляжного отдыха люди отсиживаются в номерах и устраивают променад по улицам курорта. Температура воды в Черном море уже подходит для купания, но она еще далека от нормы. Из-за аномальных скачков температур купальный сезон в Краснодарском крае откладывается на неопределенный период.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 24 июня 2021.

По последним данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черном море лучше всего вода прогрелась в Новороссийске и Геленджике. Здесь столбики термометров показывают плюс 23, в Анапе и Туапсе – плюс 22. Холоднее всего пока в Сочи. Здесь температура морской глади составляет всего плюс 21 градусов.