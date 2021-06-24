Найти участок пригодный для жилья поможет новый онлайн-сервис Росреестра «Земля для стройки»

Фото пресс-службы Кадастровой палаты края

«Земля для стройки» помогает найти подходящий для строительства участок. На площадке Публичной кадастровой карты с помощью цифровой карты любой желающий может выбрать понравившуюся территорию и проверить ее на пригодность для жилья.

- Реализация Проекта позволит потенциальным инвесторам в режиме онлайн выбрать и оценить на Публичной кадастровой карте пригодные для строительства жилья земли. Сервис обеспечит связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами, - сообщили «КП» - Кубань» в Кадастровой палате края.

Стоит отметить, что новый онлайн-сервис «Земля для стройки» уже работает в полную силу в Пермском крае, Самарской и Псковской областях, Республике Татарстан и Белгородской области.

На сегодняшний день Краснодарский край еще не является участником Проекта, но работы по подключению к сервису активно ведутся в регионе.

В Краснодарском крае на 1 июня 2021 года выявлено 226 территорий и земельных участков, пригодных под строительство ИЖС. Их общая площадь составляет 1780,6 га. Для строительства многоквартирных домов пригодно 60 участков и территорий, их площадь 6868,2 га.

Найти участок для строительства жилья очень просто. Благодаря Публичной кадастровой карте отыскать участок, предназначенный для жилья можно за считанные минуты. На цифровой карте потребуется выбрать критерий «Жилищное строительство», далее ввести в поисковую строку: номер региона, поставить двоеточие и звездочку.

По завершении поиска система отобразит на карте, какие участки в регионе свободны, а также покажет их площадь, адрес объектов, категорию земель, форму собственности и наличие инженерных сетей.