Новые очистные сооружения в в Белореченске улучшат качество питьевой воды для 50 тысяч человек

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В Белореченске достроили новые очистные сооружения. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что они улучшат качество питьевой воды для 50 тысяч человек, а также обеспечат водоснабжение 10 школ, 13 детских садов, больницы и поликлиники.

– Люди должны получать воду без перебоев и не по графику, она должна соответствовать всем нормативам. Очистные сооружения в Белореченске помогут улучшить качество питьевой воды для 50 тысяч человек, – сказал Кондратьев.

Объект водоснабжения планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе.

В пресс-службе администрации края добавили, что очистные в Белореченске построили по национальному проекту «Жилье и городская среда». По этому же нацпроекту в этом году реконструируют водозаборы в Новокубанске и Горячем Ключе.