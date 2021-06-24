Председателем общественного совета по озеленению Краснодара стала Елена Шувалова

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Общественный совет по озеленению Краснодара работает с 30 сентября прошлого года. Накануне его руководителем стала Елена Шувалова. Члены совета одобрили ее на должность единогласно.

- Мне предложили стать председателем общественного совета, я не отказалась. Сейчас очень важно, чтобы тема создания водно-зеленого каркаса города активно продвигалась. На уровне федерации, региона, города происходят серьезные изменения в этом направлении и нужно, чтобы наш совет был активным и эффективным, — сказала Шувалова.

Помимо руководителя в мэрии назначили координаторов рабочих групп.

«Озеленение в дорожно-транспортной, велосипедной и пешеходной сети города» координировать будет Марина Репещук, Правовая база в этой сфере под контролем представителя «Экологической вахты по Северному Кавказу» Аллы Матвиец. В рабочей группе «Зеленый контроль» в качестве координатора выбрали урбаниста Мирослава Вальковича. «Дендрологический и зеленый дизайн-код города» возглавит председатель общественного совета по развитию поселка Российского Екатерина Крупская. А координировать «Зеленую школу горожанина» будет дендролог и дизайнер Руслан Хупов.