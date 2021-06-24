На Кубани директору школы дали реальный срок за хищение бюджетных денег

Фото пресс-службы Краевого суда

Директор, главный бухгалтер и бухгалтер школы № 2 станицы Брюховецкой в течение 4 лет похищали бюджетные средства. С 2016 по 2019 год директор каждый месяц называла главному бухгалтеру сумму, которую та начисляла сверх зарплаты.

- Для того чтобы скрыть мошенническую схему, подсудимые составляли и регистрировали недостоверные платежные поручения и бухгалтерские отчеты о начислении. Таким образом, было похищено более 9,8 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Директор школы вину не признала, главный бухгалтер признала частично, а бухгалтер признала вину в полном объеме.

- С учетом смягчающих вину обстоятельств директору школы дали 4 года лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Сотрудницы бухгалтерии приговорены к трем условным годам с ограничением свободы на срок три года. Также подсудимые должны возместить сумму ущерба, причиненного преступлением, - добавили в суде.