Под Туапсе на полтора часа задержали четыре пассажирских поезда

Задержка произошла по техническим причинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июня на участке Чинары – Чилипси в Туапсинском районе задержали четыре пассажирских локомотива. От графика отстали поезда, которые ехали из Саратова в Имеретинский Курорт, с Имеретинского Курорта в Ростов, а также сообщение Санкт-Петербург – Адлер и Нижний Новгород – Адлер.

- Задержка произошла по техническим причинам. Время отставания от графика составило до полутора часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Сейчас принимаются все меры, чтобы сократить отставание локомотивов. Железнодорожники принесли извинения за доставленные неудобства.