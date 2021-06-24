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Происшествия24 июня 2021 9:58

Под Туапсе на полтора часа задержали четыре пассажирских поезда

Отставание произошло по техническим причинам
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Задержка произошла по техническим причинам

Задержка произошла по техническим причинам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июня на участке Чинары – Чилипси в Туапсинском районе задержали четыре пассажирских локомотива. От графика отстали поезда, которые ехали из Саратова в Имеретинский Курорт, с Имеретинского Курорта в Ростов, а также сообщение Санкт-Петербург – Адлер и Нижний Новгород – Адлер.

- Задержка произошла по техническим причинам. Время отставания от графика составило до полутора часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Сейчас принимаются все меры, чтобы сократить отставание локомотивов. Железнодорожники принесли извинения за доставленные неудобства.