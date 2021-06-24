В Краснодаре покажут выставку «В кругу семьи»

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

В Краснодаре открылась выставка «В кругу семьи». Экспозиция из десятка картин приурочена ко Всероссийскому дню семьи, любви верности. Посетителям представят произведения из культовых фондов музея, где авторы разнообразно показывают тему, близкую каждому человеку.

- Общее настроение выставки проникнуто весельем и спокойствием, радостью и тихой грустью, заботой и тревогой о самых близких, - рассказывают в пресс-службе министерства культуры Кубани.

В экспозиции можно будет увидеть зарисовки семей художника Виктора Киселева «Семья Алешиных», Ирины Шивандроновой «Гость» и отдельные семейные сцены с детьми. На выставке представлены уникальные работы художников XX века, среди которых Алексей и Сергей Ткачев, Алексей Паршков, Игорь Пугач и другие.

Увидеть семейные картины можно будет с 23 июня по 25 июля по адресу Красная, 15. Выставка располагается на втором этаже.