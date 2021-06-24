Начальник департамента СМИ Краснодарского края привилась от коронавируса

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22 июня в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для всех, у кого нет противопоказаний к прививке. Главная мотивация – увеличение коллективного иммунитета. Для борьбы с вирусом его показатель должен быть минимум 60%.

Прививку от COVID-19 накануне сделали вице-губернаторы. От коронавируса привилась и начальник департамента СМИ Краснодарского края Галина Жукова. Об этом она сообщила 24 июня в соцсетях.

- Привились с мамочкой, выбор наш, абсолютно осознанный. Другого выхода из пандемии нет, друзья! Давайте вместе уже скорее возвращаться к нормальной жизни, давайте беречь друг друга, - написала Жукова на своей страничке в Instagram.

Руководитель департамента переболела коронавирусом в декабре прошлого года. Заболевание протекало в легкой форме. Галина Жукова отметила, что на сегодняшний день вакцинация – единственный способ вернуться к доковидным временам.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что от COVID-19 привилась вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Чиновники края рассказали, почему прошли вакцинацию от коронавируса.