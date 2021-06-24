В Краснодаре до конца года планируют расселить 23 ветхих и аварийных дома

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23 ветхих и аварийных дома планируют расселить в краевом центре в 2021 году. Собственникам выплатят компенсации и обеспечат квартирами тех, кто проживает по договору социального найма.

- Дома расселяют по национальному проекту «Жильё и городская среда» с участием средств местного и краевого бюджетов, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии.

КОНКРЕТНО

До конца года расселят 11 аварийных домов, где проживают 323 человека:

- Буденного, 143 литер Г; Стасова, 21 литер Б; Старокубанская, 88/3 литер, А; Орджоникидзе, 10 литер Б; проезд 2-й Стасова, 29 литер, А; Янковского, 73 литеры Б, В; Таганрогская, 1 литер, А; Красная, 69 литер А4; проезд 2-й Стасова, 87 литер И; Красная, 98 литер В; Горького, 107 литер Г.

Стоит отметить, что дома по улицам Красная, 98 и Горького, 107 включены в этап этого года вне очереди в связи с пожаром.

Дополнительно в планах расселить еще 12 аварийных домов, где проживают 317 человек:

- Базовская, 35 литер, А; проезд 2-й Стасова, 47 литер, А; Леваневского, 4/2 литер, А; Молодежная, 5 литер З; Фёдора Лузана, 9 литер, А; Садовая, 216 литер, А; Фёдора Лузана, 5 литер О; проезд 2-й Гаражный, 1 литер, А; Стасова, 31 литер, А; Воронежская, 46 литер Б; Будённого, 155 литеры Б, В, Е; Седина, 3 литер А.

Всего в Краснодаре числится 61 аварийный многоквартирный дом, включенный в программу переселения. В этим постройках проживают 1437 человек.