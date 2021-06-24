На Кубани массово гибнут пчелы

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23 июня пчеловоды Гулькевического района собрались на совещание. Причина – массовая гибель пчел сразу в нескольких селах и хуторах. По сообщению пасечников, погибли не менее 600 пчелосемей.

- Мы не понимаем, с чем это может быть связано. Химической обработки не было, - негодуют люди.

Начальник управления ветеринарии Николай Жученко подключил к проблеме необходимых специалистов, пчел забрали на анализы, чтобы выяснить причину гибели. Пасечники обратились в полицию и местную администрацию.