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Общество24 июня 2021 11:20

На Кубани массово гибнут пчелы

Пасечники не досчитались около 600 пчелосемей
София ФОМЕНКО
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

23 июня пчеловоды Гулькевического района собрались на совещание. Причина – массовая гибель пчел сразу в нескольких селах и хуторах. По сообщению пасечников, погибли не менее 600 пчелосемей.

- Мы не понимаем, с чем это может быть связано. Химической обработки не было, - негодуют люди.

На Кубани массово гибнут пчелы

Начальник управления ветеринарии Николай Жученко подключил к проблеме необходимых специалистов, пчел забрали на анализы, чтобы выяснить причину гибели. Пасечники обратились в полицию и местную администрацию.