На Кубани за сутки выявили 123 человека с коронавирусом, в том числе пятеро детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом осложняется – количество заболевших за сутки перевалило за 120.

По данным на 24 июня в госпитали Кубани попали 123 человек. Лидером зараженности стал Краснодар, здесь положительные тесты получили 38 пациентов. Еще неделю назад было на 10 случаев меньше. Также в антирейтинге оказались Геленджик и Новороссийск, здесь выявили 16 и 12 человек с COVID-19. В Апшеронском районе заболели 10 жителей, в Армавире – восемь.

- В Кореновском районе в госпитали попали пять новых пациентов, в Лабинском – четыре, в Белореченском, Динском, Курганинском, Тихорецком и Павловском – по три. В Славянском, Новокубанском, Мостовском и Белоглинском районах по два новых зараженных. Единичные случаи отмечены в Сочи, Анапе, Туапсинском, Ейском, Кущевском, Щербиновском и Новопокровском районах, - сообщили в оперштабе.

Известно, что среди заболевших за сутки пятеро детей. В настоящее время 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро – на ЭКМО. В стационарах лечатся 1399 граждан с подтвержденной инфекцией, дома – 1150 жителей.

Сейчас на Кубани стали активнее делать прививки. Ранее "Комсомолка" сообщала, могут ли уволить за отказ от обязательной вакцинации в Краснодарском крае.