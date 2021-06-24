В Армавире нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

23 июня в Армавире на парковке между гипермаркетом и девятиэтажкой в Северном микрорайоне местные жители нашли труп. По их рассказам, труп лежал в машине, на нем были следы от огнестрельного оружия.

Сейчас по данному факту идет проверка. Одна из версий случившегося – самоубийство.

- По факту произошедшего территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.