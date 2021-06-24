Цифровое ЖКХ: «Ростелеком» успешно продемонстрировал в Новороссийске автоматизированную систему управления городским хозяйством

Фото предоставлено Ростелекомом

«Ростелеком» завершил пилотный проект по внедрению в Новороссийске автоматизированной системы управления городским хозяйством. Тестирование проводилось в течение четырех месяцев. Проект в соответствии с заявленной целью продемонстрировал повышение эффективности работы управляющих компаний, ТСЖ, городских служб ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства и сокращение ими сроков выполнения ими поступающих от жителей города заявок.

За время тестирования в Новороссийске системы «Цифровое ЖКХ» в ней зарегистрировались 195 организаций, 330 пользователей прошли обучение. Всего было принято и обработано 6 145 заявок, при этом уровень их выполнения составил 95%.

«Когда поступает запрос от жителей на вывоз мусора или на ремонт ямы на дороге, программа сама определяет, какой специалист свободен в данный момент и отправляет задание на его мобильное устройство. Прибыв на место, мастер фиксирует объем работ, устраняет повреждение и прикладывает фото, подтверждающее, что проблему он решил. Все это автоматически отображается в системе. И не нужны никакие бумажные журналы: отчет можно выгрузить в электронном виде в любой момент. Процесс очень прозрачный и наглядный. А благодаря оценкам жителей выстраивается рейтинг наиболее эффективных организаций», – рассказал заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по прикладным проектам Евгений Матвеев.

Система, построенная «Ростелекомом», включает электронную диспетчерскую службу для обработки обращений жителей, сервис по учету выполнения работ различными городскими службами, мобильное приложение «Я – житель», обеспечивающее быструю коммуникацию между гражданами, управляющими организациями и муниципалитетом, а также мобильное приложение «Я – мастер», в котором отображаются отчеты по всем выполненным заявкам.

Система позволяет определять «очаги напряженности», контролировать время прибытия аварийной службы, вести учет рабочего времени сантехников, электриков, плотников, дворников и других сотрудников управляющих компаний. Муниципалитет также может отслеживать поступающие от жителей заявки в автоматическом чат-боте, где предусмотрена возможность прикрепления фотографий, иллюстрирующих проблемную ситуацию. В результате время реагирования и отработки заявок значительно сокращается, повышается уровень трудовой дисциплины и соблюдения нормативов по качеству, объемам и срокам выполнения работ.

«Пилотный проект тестировался в течение нескольких месяцев и доказал свою эффективность. Он стал очередным смарт-решением, которое наша компания успешно опробовала в Новороссийске — первом умном городе на Черноморском побережье. Ранее мы модернизировали здесь уличное освещение, используя энергосберегающие технологии, реконструировали остановки городского транспорта, превратив их в умные, организовали работу “Системы-112”, внедрили лабораторную информационную систему в медицинских учреждениях и запустили цифровую платформу для выявления налогооблагаемых объектов. И мы готовы продолжать работу в этом направлении, чтобы с помощью современных технологий и сервисов и дальше повышать качество жизни горожан и эффективность городских служб и организаций. Мы также готовы транслировать опыт внедрения автоматизированной системы управления ЖКХ и в других муниципалитетах», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

«Ростелеком» реализует на юге России национальные проекты «Умный город» и «Цифровой регион». Первый предполагает разворачивание цифровых платформ в муниципалитетах, второй – их интеграцию в единую систему, но уже в масштабе региона. Компания последовательно внедряет в городскую среду интеллектуальные решения, способствующие экономии расходов и улучшающие основные функции в обеспечении жизнедеятельности города. Например, энергоэффективное освещение, реализованное «Ростелекомом» в Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске и других городах Юга, позволяет экономить до 65% расходов на электроэнергию и в два раза снижает нагрузки на сети.