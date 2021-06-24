В Краснодаре установят мемориалы трем почетным жителям города

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре появятся мемориалы трем почетным жителям города - Константину Кожемякину, Виктору Тимофееву и Алексею Ульянову. Об этом стало известно на заседании в мэрии Краснодара.

Первому начальнику Краснодарского управления буровых работ Константину Кожемякину памятник установят на фасаде здания по улице Октябрьской, 133. На Тихорецкой 24.1 появится доска заслуженному работнику транспорта России Виктору Тимофееву. Ученого-селекционера Алексея Ульянова увековечат в поселке Знаменском по улице Первомайской.

Кроме того, детской школе искусств №13 дадут имя оперного певца России Дмитрия Хворостовского.