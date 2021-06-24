Банк РНКБ выдал 10 млрд рублей по льготной ипотечной программе "Господдержка 2020"

С момента запуска льготной ипотечной программы "Господдержка 2020" весной 2020 года банк РНКБ выдал более 3700 льготных кредитов со ставкой 6,5% на сумму 10 млрд рублей. При этом с начала 2021 года банк предоставил клиентам в рамках этой программы более 1000 льготных ипотечных кредитов общим объёмом 3,6 млрд рублей.

На сегодняшний день доля выдач по этой программе составляет более 75% от общего числа выдач ипотеки на строящееся или готовое жилье от застройщика. Около 30% заявок на получение ипотеки по программе господдержки оформляются дистанционно. Согласно статистическим данным, средняя сумма выданного кредита по данной программе составляет 2,9 млн. рублей. Чаще всего заемщики приобретают однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Симферополе, Севастополе и на Южном берегу Крыма.

Стоит отметить, что с августа 2020 года клиенты банка получают дисконт к процентной ставке программы «Господдержка 2020» – минус 1% к ставке по ипотечным кредитам, если приобретают объекты в ЖК, которые строятся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, клиент также может получить дисконт к ставке до 2% на два года от застройщика.

Всего с начала 2021 года РНКБ в рамках всех действующих ипотечных программ выдал 4100 кредитов на сумму 12 млрд рублей для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Сегодня ипотечный портфель банка составляет более 40 млрд рублей, и благодаря большому спросу на льготные ипотечные программы мы рассчитываем, что в краткосрочной перспективе портфель превысит 45 млрд руб.– говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно дистанционно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7». Более 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются РНКБ полностью в электронном виде.