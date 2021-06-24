В Краснодарском крае из-за пандемии подсели на ЗОЖ

В Краснодарском крае ЗОЖ активно входит в жизнь многих местных жителей. Более популярным становятся спорт в корпоративной культуре – многие компании сотрудничают с фитнес-клубами, устраивают соревнования для клиентов и сотрудников. Эксперты проанализировали расходы держателей банковских карт Банка МТС, и оказалось, что на покупку спортивных товаров и услуг отчасти повлияла пандемия.

- Самый большой прирост в мае этого года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины – здесь количество продаж увеличилось в 3 раза. На втором месте – фитнес-клубы, где прирост составил 2,7 раза.

Средние чеки в веломагазинах и магазинах спорттоваров выросли на 33% и 10% соответственно. Билеты на спортивные мероприятия и услуги фитнес-клубов подешевели на 19% и 17%.

Также известно, что спортивные покупки чаще всего делают мужчины, также как и ходят на спортивные мероприятия. А вот фитнес-клубы женщины посещают наравне с сильным полом.

Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают кубанцы в возрасте от 35 до 50 лет.