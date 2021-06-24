В Краснодаре бездомный избил мужчину, который заступился за девушек

Фото: "Типичный Краснодар"

Драка случилась днем 23 июня на улице Кубанская Набережная в Краснодаре. Бездомный мужчина стал приставать к девушкам в магазине. За незнакомок вступился другой покупатель, однако агрессивному кавалеру это не понравилось и он набросился на него с кулаками. Он повалил его силой на землю и разбил голову.

Прервать драку удалось другому прохожему, который прицепил бездомного к забору и вызвал полицию.

- По данному факту идет проверка. Нарушитель задержан, ему грозит до 15 суток ареста. Сегодня ему определят меру наказания, - сообщает пресс-служба полиции Краснодара.

Тем временем местные жители сообщают, что этот мужчина уже не первый раз ведет себя неадекватно. Пострадавший госпитализирован, у него диагностировали сотрясение мозга.