В Краснодаре планируют организовать выделенные полосы на Атарбекова, Тургенева и Северной

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Выделенные полосы ещё на четырёх участках планируют создать в краевом центре. Это позволит стабилизировать расписание общественного транспорта и сократить время движения от одной конечной остановки до другой.

- Выделенные полосы планируется организовать по улице Тургенева — от Стахановской до Атарбекова при движении к Северной, а также от Атарбекова до Северной в обоих направлениях. Еще выделенки сделают по улице Атарбекова — от Герцена до Тургенева и по улице Северной —Красноармейской до Школьной, в обоих случая в два направления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Введения выделенных полос, например, поможет урегулировать расписание троллейбуса № 6, который курсирует между Железнодорожным вокзалом «Краснодар-I» и Бальнеолечебницей. Выделенки будут на протяжении всего маршрута этого транспорта.