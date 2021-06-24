Кубань закроется от непривитых туристов в два этапа

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Краснодарский край ужесточил меры для непривитых туристов, пребывающих на отдых в регион. С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или же с документом, подтверждающим вакцинацию.

Однако такие меры будут длиться всего месяц. К 1 августа пропуск в регион станет жестче. Заселиться в отель на Черноморском побережье можно будет только с сертификатом о вакцинации или же документом с подтверждением ваших противопоказаний.