На Кубани будут строить вторую нитку газопровода Анастасиевская-Новороссийск

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В 2023 году в Краснодарском крае начнут строительство второй нитки газопровода Анастасиевская-Новороссийск. Запуск проекта губернатор региона Вениамин Кондратьев обсудил с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Вторая нитка газопровода позволит жителям региона бесплатно подключиться к газу, что должно улучшить качество жизни. Также вторая нитка газопровода позволит крупным промпредприятиям модернизировать газовую инфраструктуру.

- Строительство газопровода даст возможность провести реконструкцию Афипского, Славянского, Ильского НПЗ и Абинского металлургического завода. Компании уже заключили соглашение на поставку газа, - сообщил Кондратьев.

Кроме того, до конца 2021 года в Туапсинском районе построят четыре газопровода. А в 2022-2025 годах сделают межпоселковый газопровод к селу Кривенковскому в 17 километров. Этот проект даст газ около 1500 домам. Также идет газификация лагеря «Орленок».