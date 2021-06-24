Прокуратура Кубани начала проверку после массовой гибели пчел в Гулькевичах

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Напомним, 23 июня жители сразу нескольких поселений Гулькевического района сообщили в полицию и администрацию, что у них массово умирают пчелы. В пасеках погибло около 600 пчелосемей.

Сейчас погибших особей отправили на анализы, чтобы выяснить причины случившегося. Также прокуратура Кубани начала по данному факту проверку.

- В ходе надзорных мероприятия будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства об охране объектов животного мира всеми заинтересованными лицами, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.