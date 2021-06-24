Туроператоры Сочи: После введения новых правил для туристов, пока отказов от путевок нет

В Сочи ждут туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все отдыхающие должны приезжать на курорты Краснодарского края со справками о вакцинации. Туроператоры Сочи читают, что проблем у отдыхающих не будет.

- Пока никаких отказов от туров не было, - рассказали "КП"-Кубань" в компании "Ривьера Сочи". - Наоборот, каждый день, в том числе и сегодня, люди звонят, спрашивают, можно ли приобрести путевки на лето. Ничего принципиально нового в требованиях к туристам нет. Помните, в прошлом году, когда санатории и отели только начали принимать туристов во время пандемии коронавирусной инфекции, у всех гостей требовали тесты. Люди привыкли, что базы размещения заботятся об эпидбезопасности гостей и поддерживают жесткие меры.

Другой момент – по статистике преобладающее большинство туристов, которые приезжают в Сочи, жители столицы или Московской области. Так большинство из них уже давно имеют прививочные сертификаты, а некоторые перед поездкой в Сочи даже ревакцинацию успели пройти.