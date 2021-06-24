В школе Динского района на детей рухнул потолок

Фото: архив КП

ЧП случилось 24 июня в одном из классов школы №15 поселка Южный, что в Динском районе. Там по время занятия для воспитанников летнего лагеря на головы детям рухнула штукатурка с потолка.

Следователи сразу же начал проверку.

- Правоохранители опросят работников школ и проанализируют технические документы в здании. Кроме того, установят подрядную организацию, которая проводила ремонт в школе. В ближайшее время назначат экспертизу, чтобы выяснить причину случившегося, - сообщили в пресс-службе Следкома Кубани.

После проверки будет принято процессуальное решение.