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Происшествия24 июня 2021 18:13

В школе Динского района на детей рухнул потолок

Никто не пострадал
София ФОМЕНКО
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

ЧП случилось 24 июня в одном из классов школы №15 поселка Южный, что в Динском районе. Там по время занятия для воспитанников летнего лагеря на головы детям рухнула штукатурка с потолка.

Следователи сразу же начал проверку.

- Правоохранители опросят работников школ и проанализируют технические документы в здании. Кроме того, установят подрядную организацию, которая проводила ремонт в школе. В ближайшее время назначат экспертизу, чтобы выяснить причину случившегося, - сообщили в пресс-службе Следкома Кубани.

После проверки будет принято процессуальное решение.

В школе Динского района на детей рухнул потолок
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.