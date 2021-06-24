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Здоровье24 июня 2021 19:49

Постановление губернатора Кубани о закрытии границ для непривитых от коронавируса туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал новое постановление
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал новый документ о продлении режима повышенной готовности. Он захватывает весь курортный сезон - до 1 октября 2021 года.

Одновременно на курортах Кубани будут ужесточены правила заселения туристов в в отели. Гостиницы больше не примут постояльцев без отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

Для граждан Армении, Беларуси, Киргизии нужен отрицательный ПЦР-тест, который сдан не позже трех дней назад. Если отдыхающий имеет противопоказаний к вакцинации - он должен привезти на курорт справку о медотводе и отрицательный результат теста.

Детям в обязательном порядке тоже необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Текст документа

Текст документа

Текст документа

Текст документа

Текст документа

Текст документа

Текст документа

Текст документа