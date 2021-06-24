Дождь в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодаре за час выпала месячная норма осадков. На дорогах разлились реки и моря.

- С 18:00 до 18:50 выпало 53 мм осадков, - рассказали в пресс-службе мэрии краевого центра.

Городские власти подготовили 20 единиц водооткачивающей техники и 14 мотопомп. Кроме того, при необходимости привлекут 20 машин спецтехники и 14 мотопомп городской Службы спасения и МЧС.

Дежурство было организовано на путепроводе улицы Переходной, в районе Вишняковского рынка

Как сообщалось ранее, 24 июня на краевой центр обрушился сильный ливень, который подтопил дороги и улицы. Город встал в 8-балльных пробках.