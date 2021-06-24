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В Краснодаре ливень подтопил семь участков дорог и восемь придомовых территорий. Сильный дождь в краевом центре продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарской мэрии.

- К ликвидации последствий подтоплений привлечено 14 единиц водооткачивающей «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта», - уточнила представитель пресс-службы.

Всего в краевом центре в это время дежурили 20 единиц спецтехники и 14 мотопомп.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре за час выпала месячная норма осадков. На краевой центр обрушился сильный ливень, который подтопил дороги и улицы.