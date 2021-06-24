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В Краснодаре более 45% педагогов привились от коронавируса или записались на вакцинацию. Это сотрудники отрасли, у которых нет противопоказаний, сообщили в городском департаменте образования.

— Летом учителя и воспитатели должны пройти вакцинацию от опасной инфекции, чтобы встретить новый учебный год защищенными, - отметил директор департамента Алексей Некрасов.

Всего в Краснодаре на 24 июня вакциной «Спутником V» привито более 132 тыс. жителей, «ЭпиВакКорона» — свыше 6,5 тыс. краснодарцев, вакциной «КовиВак» — более 1,7 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, за последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае заметно ухудшилась. Число госпитализированных в сутки составляет более ста человек, введена обязательная вакцинация от коронавируса.