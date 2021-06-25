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В Краснодаре изменится схема движения в районе улицы Кирилла Россинского. Это произойдет с 27 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

- В переулках Топольковый и Гаражный, а также на улице Ангарская в ночь с 26 на 27 июня введут одностороннее движение, - сообщила представитель пресс-службы. – Данная мера необходима, чтобы разгрузить пути к жилым домам на Кирилла Россинского.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре изменится схема движения автобуса № 37. Они будут ходить до улицы Невкипелого.

Схему движения изменили по просьбам местных жителей.