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Общество25 июня 2021 8:09

Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских выпускников с вручением аттестатов

Сегодня, 25 июня, в школах региона пройдут первые торжественные мероприятия для 11 классов
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Выпускные вечера для 11 классов в этом году пройдут 25 и 26 июня. Все торжественные мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Глава региона уже поздравил кубанских выпускников с вручением аттестатов.

– 11-классникам начинают вручать аттестаты. Это серьезный этап в жизни каждого человека, шаг во взрослую жизнь. Ребята, сейчас вы стоите на пороге выбора — где продолжить свое обучение. Уверен, у вас все получится, – написал в соцетях Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что главное – выбирать то, к чему лежит душа, не бояться трудностей, идти к своей мечте.

- Впереди — огромный мир и миллион возможностей. В добрый путь! – заключил губернатор.

В этом году аттестаты 11 классам вручат в порядка 880 школах. Документы об образовании получат 25 тысяч выпускников.