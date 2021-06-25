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Общество25 июня 2021 8:15

Что произошло за ночь 25 июня: В Армавире нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Что произошло за ночь 25 июня в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 25 июня: В Армавире нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Что произошло за ночь 25 июня: В Армавире нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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