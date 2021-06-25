Что произошло за ночь 25 июня: В Армавире нашли тело полицейского с огнестрельным ранением Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что произошло за ночь 25 июня 2021. В Краснодаре мотоциклиста сбила машина. Парня госпитализировали с открытым переломом руки.

В Краснодаре за час выпала месячная норма осадков. На дорогах краевого центра ликвидируют подтопления.

Появилось постановление губернатора Кубани о закрытии границ для непривитых от коронавируса туристов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал документ.

В Краснодаре бездомный избил мужчину, который заступился за девушек. Пострадавшего с сотрясением мозга госпитализировали.

В Армавире нашли тело полицейского с огнестрельным ранением. Одна из версий случившегося – самоубийство.