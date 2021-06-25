Что произошло за ночь 25 июня: В Армавире нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Что произошло за ночь 25 июня 2021. В Краснодаре мотоциклиста сбила машина. Парня госпитализировали с открытым переломом руки.
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