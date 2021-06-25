Погода в Краснодаре на 25 июня 2021 года: ураганный ветер и грозы обрушатся на краевой центр Фото: София ФОМЕНКО

Настоящий «дождливый» циклон обрушился на Кубань. Он переехал в Краснодарский край из соседнего региона.

За предыдущие сутки в мегаполисе даже выпала месячная норма осадков. Из-за этого в городе образовались огромные пробки. Пик дождя пришелся на вечер, когда люди ехали домой. Так в городе образовались девятибалльные заторы.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 25 июня 2021 года.

- Как вчера, ожидаемся ливни и грозы, максимальная температура воздуха не превысит 28 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Возможно усиление ветра до 12-14 м/с.