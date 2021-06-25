Температура воды в Черном море 25 июня 2021: ливни и грозы отложили старт купального сезона Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сезон отпусков в разгаре. Уже второй месяц пляжи Сочи ломятся от наплыва туристов. Сотни тысяч людей со всей страны предпочли турецкие городами побережью Черного моря. Только погода туристов не радует. Уже второй месяц подряд жителей и гостей курорта мучают температурные качели.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 24 июня 2021.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лучше всего вода прогрелась в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Здесь столбики термометров показывают плюс 24 градуса.

Самые холодные показатели остаются в Сочи и Туапсе. Здесь морская гладь прогрелась до плюс 22 градусов.