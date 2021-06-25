В Краснодаре 25 и 26 июня пять трамваев закончат работу раньше обычного

Фото: krd.ru

В Краснодаре планируют поменять рельсо-шпальную решетку на пересечении улиц Коммунаров и Карасунской. В связи с работами пять трамваев раньше времени уйдут в депо. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием.

- 25 и 26 июня завершат работу раньше трамваи № 2, 5, 8, 11, 15, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Трамвайный маршрут № 2 25 июня последний рейс будет выполнять от улицы Декабристов в 22:00, а от Индустриальной в 21:54. 26 июня — от Декабристов в 21:51, а от Индустриальной в 22:10.

Последний трамвай № 5 25 июня от улицы Бершанской уйдет в 21:30, а от Солнечной в 21:34. 26 июня — от Бершанской в 21:31, от Солнечной в 21:55.

Последний № 8 25 июня от «Хладокомбината» выезжает в 21:29, от Солнечной в 21:41. 26 июня — от «Хладокомбината» в 21:36, а от Солнечной в 21:46.

После 22.00 трамваи от Солнечной до «Хладокомбината» будут следовать по улице Садовой.

Трамвайный маршрут № 11 25 июня выедет от ж/д вокзала в 22:16, а из Юбилейного микрорайона в 21:34. 26 июня — от ж/д вокзала в 22:00, а из Юбилейного микрорайона в 21:23.

№ 15 «Ж/д 25 июня отправится от ж/д вокзала в 21:41, а от Солнечной в 21:27. 26 июня — от ж/д вокзала в 22:11, а от Солнечной в 21:28.

После 21:45 трамваи от Солнечной будут следовать до остановки «Ул. Железнодорожная» и далее по улице Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, улице Горького и в Западное депо.