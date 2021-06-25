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Общество25 июня 2021 8:50

В МЧС сообщили о стабильной обстановке после ливней на Кубани

Но экстренные предупреждения 25 июня в крае продолжают действовать
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дождь в регионе ожидается и на выходных

Дождь в регионе ожидается и на выходных

Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодарском крае со вчерашнего дня идут сильные дожди. Так, только в краевом центре меньше чем за час выпало 53 мм осадков - месячная норма.

- В целом на утро 25 июня обстановка по региону стабильная. Но сохраняют экстренные предупреждения по высокой пожароопасности и комплексу неблагоприятных погодных условий продолжают действовать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В течение дня на Кубани ожидаются ливни с градом и усилением ветра. Возможны подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Отдельное предупреждение касается повышения классов пожарной опасности, преимущественно на юге, востоке и в центре края.

Спасатели рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее "Комсомолка" сообщала, какой будет погода в Краснодаре 25 июня.