В Краснодаре на улице Покрышкина открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса

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Еще один пункт вакцинации появился в Краснодаре на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» по улице Александра Покрышкина, 5. Он работает с 9 часов утра до 9 вечера ежедневно. Это седьмой пункт в краевом центре, где можно сделать прививку в порядке живой очереди.

- Мобильные пункты вакцинации в Краснодаре работают с 9 до 21 часа, в ТРЦ – с 10 часов утра. Тому, кто сделал прививку, выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день пациент сможет получить второй компонент вакцины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, другие мобильные пункты вакцинации в Краснодаре находятся в «СБС-Мегамолл, два пункта на «Красной Площади», на улице Красной, 139 (Совкомбанк), на улице Трамвайной, 5, Тихорецкой, 5/2.

Также желающих вакцинироваться принимают все поликлиники города.