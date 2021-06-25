В Армавире в ДТП 11-летний ребенок сломал нос

Фото ОГИБДД ОМВД России по Армавиру

Авария с пострадавшим ребенком в Армавире произошла 24 июня 0:50. По предварительным данным, 32-летний водитель на Kia Rio превысил скорость и не справился с управлением. В результате иномарка снесла ограждение и влетела в остановку.

- В результате ДТП 11-летнего ребенка госпитализировали со сломанным носом. Он находится в хирургическом отделении, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Армавиру.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что женщина из Тихорецка после 16 нарушений ПДД устроила аварию с пострадавшим. Жительница Кубани неоднократно превышала скорость за рулем.