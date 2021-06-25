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Происшествия25 июня 2021 9:56

Самолет, летевший в Сочи, экстренно сел из-за сработавшего датчика пожара

Boeing-739 24 июня совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Накануне самолет, летевший в Сочи из Красноярска совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачёво Новосибирской области. Лайнер пришлось не запланировано посадить из-за срабатыванием датчика пожарной сигнализации в грузовом отсеке.

В связи с экстренной посадкой СК организовал проверку.

- По факту инцидента произошедшего с самолетом рейса Красноярск-Сочи проводится проверка. При обследовании воздушного судна очагов возгорания не обнаружено, самолет каких-либо повреждений не имеет, пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новосибирского следственного отдела Западно-Сибирского СУТ СК России.

В момент экстренной посадки на борту воздушного судна находилось 178 пассажиров, из них 39 детей и семь членов экипажа.