Врачи из Новороссийска провели шестичасовую операцию раненому в ДТП

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Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в городскую больницу №1 Новороссийска. Он не справился с управлением авто и улетел в кювет. В результате – множественные травмы и переломы. Команда нейрохирургов, травматологов, урологов, реаниматологов и хирургов подключились к операции.

- Был выполнен остеосинтез ключицы, бедра, таза малоинвазивными методиками. Врачи использовали метод рентген навигации, чтобы через небольшие разрезы установить металлоконструкции. Без операций такие травмы привели бы к инвалидности мужчины, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Сразу после операции мужчина смог садиться, а через две недели встал на костыли. Мужчине предстоит длительная реабилитация, однако врачи уверены, что он сможет вернуться к обычной жизни.