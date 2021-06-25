В Ейске осудили врача онкодиспансера за торговлю препаратами

Сотрудника больницы приговорили к условному наказанию

В Ейске осудили врача из онкодиспансера. Согласно приговору, сотрудник с февраля 2016 года по октябрь 2018 выписывал рецепты пациентке бесплатные рецепты на препараты, которые потом получали неизвестные лица. За два года он выписал разрешений на 3 550 645 рублей. Этими действиями он нанес ущерб больнице на указанную сумму.

В итоге всю преступную схему выявили сотрудники ФСБ и задержали врача.

- Подсудимый полностью признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. С учетом этих смягчающих обстоятельств, его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком еще на три года, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ФСБ Кубани.

Приговор в законную силу не вступил.