Кадастровая палата Кубани рассказала, как внести в ЕГРН ранее учтенный объект

Кадастровая палата Кубани

Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю разъяснили, какие документы необходимо подготовить, чтобы внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о ранее учтенном объекте. К ним относят земельные участки, которые поставлены на учет до 1 марта 2008 года, либо не учтены вовсе, но права на них зарегистрированы (и не прекращены) и объекту присвоен условный номер.

Чтобы внести сведения о ранее учтённом участке в ЕГРН, можно подать соотвествующее заявление или запросить сведения о нем. В случае поступления запроса сведений данные будут внесены независимо от того, кто подал запрос: правообладатель, любое другое лицо, организация в рамках межведомственного взаимодействия.

Вместе с заявлением о внесении сведений в ЕГРН правообладателю необходимо предоставить документ, подтверждающий право на участок, либо подтверждающий ранее осуществленный государственный учет или государственную регистрацию права. Внесение данных на незарегистрированный объект может производиться на основании технической документации, например, технического паспорта, если таковой уже находится в распоряжении органа регистрации прав (передан ранее органом технической инвентаризации по госконтракту) и предоставлен органом технической инвентаризации по запросу органа регистрации прав.

Если же данные об объекте недвижимости отсутствуют, либо орган технической инвентаризации не ответит в установленный срок, будет принято решение об отказе во внесении сведений о ранее учтенном объекте.

Напоминаем, что с 29 июня 2021 года вступает в силу 518 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому органы местного самоуправления смогут проводить мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Данные о правообладателях будут вноситься в ЕГРН без участия собственников на основании сведений, содержащихся в архивах загсов, налоговых инспекций, органов внутренних дел и нотариусов.