В Краснодаре провалился грунт на электросетях

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Западном округе Краснодара на улице Южной, 18 случился обвал грунта и асфальта на инженерных сетях. Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы. Участок от улиц Песчаная до Заводской перекрыт, проезд открыт по параллельным улицам.

- ЧП случилось из-за того, что в провал постоянно попадала вода. Она разрушила песчаное основание. Обвал повредил четыре трубопровода тепловой сети, - сообщает пресс-служба администрации города Краснодара.

Подача горячей воды на улице Южной, 11 приостановлена. Ход восстановительных работ контролирует департамент ТЭК краевого центра.