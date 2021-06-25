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Общество25 июня 2021 12:39

В Краснодаре провалился грунт на электросетях

Идут аварийно-восстановительные работы
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Западном округе Краснодара на улице Южной, 18 случился обвал грунта и асфальта на инженерных сетях. Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы. Участок от улиц Песчаная до Заводской перекрыт, проезд открыт по параллельным улицам.

- ЧП случилось из-за того, что в провал постоянно попадала вода. Она разрушила песчаное основание. Обвал повредил четыре трубопровода тепловой сети, - сообщает пресс-служба администрации города Краснодара.

Подача горячей воды на улице Южной, 11 приостановлена. Ход восстановительных работ контролирует департамент ТЭК краевого центра.