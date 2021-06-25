В Краснодарском крае за сутки выявили 130 случаев коронавируса

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В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 130 новых пациентов с коронавирусом. Среди зараженных 80 женщин и 50 мужчин, в том числе и восемь детей. Самому старшему пациенту 86 лет, а младшему три месяца.

В Краснодаре зафиксировали 37 случаев, еще 14 человек госпитализировали в Сочи. В Анапе и Армавире по 12, еще 11 заболевших в Горячем Ключе. В остальных муниципалитетах края зараженных менее десяти.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 51056. Сейчас эпидемиологическая обстановка в крае ухудшилась, введена обязательная вакцинация для населения. С 1 августа туристы не смогут отдохнуть в гостиницах без сертификата о прививке, а с 1 июля всем путешественникам обязательно иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.