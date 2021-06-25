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Сразу в нескольких районах Сочи 29 июня отключат воду. Ограничение коснутся Адлерского и Хостинского районов. Такие меры предприняли из-за строительства нового резервуара чистой воды на реке Мзымта. Сотрудники Водоканала разработали график работ, по которому воды в городе не будет 24 часа.

- Работы проводятся для того, чтобы обеспечить город стабильным и надежным водоснабжением. Сейчас действующая система инженерных коммуникаций работает на пределе, - сообщает пресс-служба Водоканала.

В компании просят горожан запастить необходимым количеством воды.