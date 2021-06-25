Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре скейт-парк в Юбилейном микрорайоне перенесут подальше от жилых домов. Сейчас чиновники решают, куда отправить конструкцию, чтобы она не мешала горожанам.

- Деревянный трек, который был тут раньше, мы демонтировали. Он оказался недолговечным, даже несмотря на гарантийное обслуживание. К тому же, жители близлежащих домов жаловались на постоянный шум, — написал мэр города Евгений Первышов в своём тг-канале.

Возможное расположение скейт-парка – не в центре площади, а на территории рядом с рекой.