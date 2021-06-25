На Кубани популярность сервиса «Плати QR» от Сбера выросла на 40%

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк

За первые пять месяцев 2021 года количество торгово-сервисных предприятий, в которых можно оплатить товары и услуги по QR-коду, выросло на 40%. С начала года 6,4 тысячи торгово-сервисных предприятий стали использовать QR-код, всего в настоящий момент в Краснодарском крае услугу предоставляют 24 тысячи предприятий.

«Плати QR» позволяет микро- и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса – комиссия эквайринга ниже, а также нет расходов на эксплуатацию оборудования.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Клиентам Сбербанка — физическим лицам — оплата по QR-коду дает возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы СберСпасибо.

Татьяна Сергиенко, управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея:

«За пять месяцев 2021 года оборот эквайринга Сбера в Краснодарском крае увеличился на 74%. Самый выраженный рост безналичной оплаты фиксируется в сегменте гостиницы (203%), фаст-фуд (177%), развлечения (168%), рестораны (155%), одежда и обувь (119%). Бесконтактная оплата товаров в магазинах и кафе – это не только быстро и удобно, но и безопасно. Именно поэтому клиенты Сбера все чаще отдают предпочтение именно бесконтактной оплате через терминал или по QR-коду»

Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение «Сбербанк Онлайн» с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами для оплаты счетов с QR-кодом.