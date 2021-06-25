Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 14:58

Краснодарский край получит более 143 тысяч вакцин от коронавируса

В регионе работают 276 пунктов вакцинации
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив

Фото: архив

В ближайшее время Кубань получит новую партию вакцин от коронавируса. В регион привезут 143 тысячи препарата двух видов. Об этом журналистам сообщил врач инфекционной больницы краевого центра Сергей Зотов.

- На Кубань поставили более 787 тысяч доз вакцин. Все три вида есть в нашем крае. В скором времени мы ожидаем поступление еще 143 тысячи вакцин, - уточнил инфекционист.

Напомним, что в крае сейчас работают 276 пунктов вакцинации, в том числе и 72 на выезде. На сегодняшний день на Кубани привились около 735 тысяч человек.